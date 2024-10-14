Число техсбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 74% за неделю

За минувшую неделю в Московской области зафиксировано значительное снижение количества технологических сбоев на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Их число сократилось на 74%, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 83 технологических нарушения в работе объектов ЖКХ (325 на предыдущей неделе), в числе которых устранено 71, на контроле — 12.

Из 83 сбоев 25 инцидентов касались горячего водоснабжения (против 130 на предыдущей неделе), 10 — холодного водоснабжения (против 62), 36 затронули систему теплоснабжения и 12 — электроснабжения (против 128 случаев на предыдущей неделе).

За отчетный период оперативные группы МОС АВС выполнили 51 выезд в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 42. Также 43 мероприятия были направлены на обеспечение безопасности и антитеррору.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 6 795 выездов в муниципалитеты. Из них рабочие бригады выезжали в муниципальные образования 1 182 раз, оперативные группы — 5 613 раза.

Наибольшее количество мероприятий оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили для участия в гидроиспытаниях тепловых сетей (3535 раз), которые начались в регионе 5 апреля.

Также были организованы выезды по обращениям граждан. С начала года 120 таких выездов было на севере Московской области, 64 — на западе, 77 — на юге и 114 на востоке региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.