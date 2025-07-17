Половой вопрос: мигранты завезли сифилис в Саратовскую область

У приехавших в Саратовскую область мигрантов стали чаще выявлять сифилис — рост подтвержденных случаев составил 30% по сравнению с первой половиной 2024 года, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии регионального Минздрава Дмитрий Шнайдер. По словам эксперта, аналогичная ситуация фиксируется и по другим заболеваниям, передающимся половым путем (ЗППП), сообщает сайт MK.Ru .

С января 2025 года в Саратовской области выявили 228 подтвержденных случаев сифилиса, причем почти каждый третий из них (74) обнаружили у мигрантов или приезжих из других российских регионов. Больше всего зараженных сифилисом иностранцев прибыло из азиатских стран СНГ — Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и других.

В Саратовской области также стали на 41% чаще заболевать гонореей. Количество обнаруженных фактов хламидиоза не изменилось.

«Это ниже показателей, которые были у нас 15-20 лет назад», — прокомментировал Дмитрий Шнайдер.



В целом общий уровень заражения ЗППП в Саратовской области снизился на 5% по сравнению с первой половиной 2024 года.