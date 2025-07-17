Хозяин бутовских коз не спешит забирать их обратно

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования конфисковала у фермера из Бутово Валерия Аникеева его «знаменитых коз». Скот отправили в конно-спортивный клуб. Как пояснил сам Аникеев, животных можно вернуть немедленно, но пока пусть отдохнут на свежем воздухе, сообщает Газета.ru.

«Я их хоть сегодня заберу, понимаете? Даже не хочу их забирать. Пусть они на природе побудут с удовольствием, как в доме отдыха. Есть подлецы некоторые, которые подвели судью. Понимаете, это ветврач, аферисты — вот в чем дело-то», — объяснил фермер.

По его словам, эта ситуация превратится в «долгую и интересную историю». Аникеев намерен бороться через суд. Он подчеркнул, что козам необходим отдых, и пообещал регулярно навещать их в клубе, выгуливать и пасти на местных лугах.

Жители района Южное Бутово неоднократно выражали недовольство из-за скота. Животные постоянно убегали со двора, бродили по детским площадкам и территории спортивных клубов. Козы заходили в магазины, запрыгивали на автомобили, нанося ущерб транспортным средствам. В декабре 2024 года коммунальные службы подали на фермера в суд за порчу зелёных насаждений — козы повредили 146 кустарников. 17 июля у Аникеева изъяли примерно 30 голов скота.