Число техсбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье
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За прошедшую неделю снизилось возросшее ранее в связи с пуском тепла число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения в Московской области. ГКУ МО «МОС АВС» было зафиксировано 563 технологических нарушений (599 за аналогичный предыдущий период). Устранены все инциденты, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В числе общего количества сбоев: теплоснабжения коснулись 222 случая, горячего водоснабжения — 148, холодного — 78 и электроснабжения — 115.
За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 40 выездов в муниципалитеты для контроля ситуаций, всего с начала года специалисты выезжали 7066 раз. В числе мероприятий было выполнено 50 задач по обеспечению безопасности и антитеррору.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.