Число техсбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье

За прошедшую неделю снизилось возросшее ранее в связи с пуском тепла число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения в Московской области. ГКУ МО «МОС АВС» было зафиксировано 563 технологических нарушений (599 за аналогичный предыдущий период). Устранены все инциденты, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе общего количества сбоев: теплоснабжения коснулись 222 случая, горячего водоснабжения — 148, холодного — 78 и электроснабжения — 115.

За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 40 выездов в муниципалитеты для контроля ситуаций, всего с начала года специалисты выезжали 7066 раз. В числе мероприятий было выполнено 50 задач по обеспечению безопасности и антитеррору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.