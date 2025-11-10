РЭО: Четыре региона получат федеральные средства на мусороперерабатывающие заводы

Правительство РФ выделит дополнительные средства таким регионам, как Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область. Благодаря этому финансированию в этих субъектах будет осуществлено шесть проектов по возведению и модернизации объектов, предназначенных для сортировки, переработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующее распоряжение за номером № 3121-р подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба РЭО.

«Четыре региона, подавшие заявки, получат субсидии на условиях софинансирования. Дополнительные средства, выделенные государством, позволят создать условия для формирования комплексной системы обращения с ТКО, включая строительство объектов сортировки и переработки. Мера направлена на снижение объема отходов, направляемых на полигоны, и развитие экономики замкнутого цикла в указанных регионах», — сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Эта работа выполняется согласно поручению Президента в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который является частью нацпроекта «Экологическое благополучие». ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.