Четыре новых распределительных пункта появятся в Раменском городском округе

В Раменском городском округе идет строительство четырех распределительных пунктов. Каждый из них будет иметь мощность в 10 кВ и 21 километр кабельной линии, заявил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

«В рамках развития электроснабжения Раменского городского округа осуществляется строительство четырех распределительных пунктов», — заявил Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В работы по модернизации системы электроснабжения входит перевод сети 6 кВ в новые распределительные пункты по 10 кВ.

«Также устанавливаются 190 трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ», — заключил Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подготовку к сезону отопления на территории Подмосковья нужно сопровождать крайне внимательно.

«Мы все выходные и сегодня с утра с рядом коллег переписывались в части „красных“ зон по подготовке к отоплению. Знаю, что и представители прокуратуры, и наши контролирующие органы выезжают и фиксируют динамику и ремонта котельных, и прокладку сетей, и состояние подготовки домов», — заявил глава региона.