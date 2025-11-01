Часть Жуковского осталась без света минувшей ночью

сегодня в 09:15

31 октября из-за автоматического отключения оборудования часть потребителей в Жуковском осталась без электроэнергии, сообщает «Жуковский.Онлайн» .

Энергетики компании «Россети Московский регион» провели переключение потребителей по резервной схеме, чтобы в домах появился свет. На месте работают две бригады: шесть специалистов и две единицы спецтехники.

Специалисты ведут работы по устранению повреждения.

Других подробностей об отключении нет.

