Часть Жуковского осталась без света минувшей ночью
31 октября из-за автоматического отключения оборудования часть потребителей в Жуковском осталась без электроэнергии, сообщает «Жуковский.Онлайн».
Энергетики компании «Россети Московский регион» провели переключение потребителей по резервной схеме, чтобы в домах появился свет. На месте работают две бригады: шесть специалистов и две единицы спецтехники.
Специалисты ведут работы по устранению повреждения.
Других подробностей об отключении нет.
