Часть системы ЖКХ в России предложили вернуть под госуправление

Идея возврата ключевых коммунальных систем в ведение государства способна сделать начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги более понятным для населения. С таким предложением выступила президент Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт обратила внимание на то, что критически важные системы, такие как центральное отопление и водоснабжение, сегодня часто находятся в частных руках, хотя от их работы напрямую зависит здоровье и благополучие нации.

«Мы до сих пор не можем добиться от них никаких расшифровок по их тратам на наше благополучие, мы этой структуры не понимаем», — отметила она.

По мнению Москвиной, если организация будет государственной, денежный оборот пойдет через госструктуры, что обеспечит полную прозрачность расчетов. При этом она подчеркнула, что внедрять такую практику необходимо постепенно, начав с одного пилотного региона для оценки эффективности и возможных рисков, прежде чем рассматривать повсеместное применение данной модели.