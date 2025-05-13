Булгаков: в благоустройстве городского округа Щелково произошла революция

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым доложил о позитивных темпах благоустройства и заявил, что в этой сфере произошла революция, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В округе завершили ремонт ДК им. В. П. Чкалова на 420 мест. Здесь занимаются более 1300 человек. Началась реставрация усадьбы Фряново, также благоустроены парки рядом. Завершился первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в поселке Монино, где обновили зрительный зал на 900 мест, установили новое оборудование. В рамках второго этапа приведут в порядок территорию, реконструируют фонтаны.

«В благоустройстве, в хорошем смысле, у нас произошла революция. Мы реализовали огромное количество как небольших, так и крупных проектов», — заявил Булгаков.

Речь идет о благоустройстве рядом с театром, в скверах Краснознаменский, Пролетарский, прогулочной зоны вокруг Барских прудов рядом с усадьбой Гребнево, Чкаловские озера.

«Очень надеюсь, что эти места и популярны, и наполнены разными событиями. Думаю, что жители почувствовали перемены в благоустройстве», — сказал губернатор.

Также на встрече обсудили здравоохранение. Построена новая поликлиника в поселке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский, отремонтировали стационар и лечебный корпус № 2 в Щелкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озера. Идет обновление поликлиники на улице Парковой. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены земельными участками.

Ранее Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.