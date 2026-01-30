сегодня в 05:35

Борьба с последствиями снегопада в Лотошино ведется круглосуточно

С раннего утра до вечера рабочие «Благоустройства» и Лотошинского ЖКХ убирают снег на улицах, дворах, парковках населенных пунктов округа. А ночью именно дорожники Шаховского дорожно-строительного комбината берут на себя основную тяжесть борьбы со снегом — их зона ответственности это 296 километров региональных дорог на территории Лотошинского округа.

Четвертую ночь снегопада дорожники встречают во всеоружии. 9 комбинированных дорожных машин, 3 трактора МТЗ с плугом и щеткой, 4 дорожные службы в составе мастеров, водителей и дорожных рабочих, которые вручную убирают снег с остановок и тротуаров.

На базе Шаховского ДСК в поселке Кировский машины заправляются пескосоляной смесью и выходят на маршруты. Круглосуточно дорожники обрабатывают 250-290 километров дорог.

