сегодня в 13:20

Бонусы — в подарок к новому учебному году

С 18 по 24 августа открыт свободный доступ к коммунальным бонусам, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В эти дни получать подарки и скидки можно при каждом входе в личный кабинет или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Коммунальные бонусы помогут с пользой провести остаток лета и экономно подготовиться к новому учебному году.

Доступно более 100 предложений: онлайн-гипермаркеты и образование, красота и здоровье, доставка и путешествия, одежда и обувь, бытовая техника и многое другое. Вы можете выбрать и получить столько бонусов, сколько захотите.

Как получить?

— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

— выберите бонусы;

— используйте их при оформлении покупки.

Уточняется, что личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.