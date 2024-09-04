Большинство СНТ Подмосковья заключили договоры по нормативу

В соответствии с постановлением правительства Московской области «Об утверждении порядка выбора способа расчета объема ТКО» СНТ, у которых объем вывоза отходов за предшествующий календарный год ниже установленного, с 1 мая должны перейти на норматив. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В регионе из 5 765 СНТ с признаками «фиктивных» договоров 3 872 уже переведено на договор, который регламентирует вывоз ТКО исходя из норматива накопления.

«В городских округах представители региональных операторов и администраций продолжают проводить групповые и индивидуальные встречи с жителями СНТ, в ходе которых разъясняется суть принятых постановлений и необходимость их соблюдения. На сегодняшний день отработано порядка 70% „фиктивных“ договоров. После перевода на нормативную систему в Подмосковье было вывезено на 80 тыс. кубометров ТКО больше, чем в предыдущем году. Так, проделанная работа, безусловно, способствует снижению числа навалов на муниципальных контейнерных площадках и обеспечивает улучшение санитарного состояния территорий городских округов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Для исполнения постановления правительства Московской области региональные операторы провели следующие работы:

утвердили форму дополнительного соглашения (к договору оферты);

составили графики, обеспечивающие вывоз нормативного объема в течении календарного года, с учетом сезонности;

отправили «Почтой России» дополнительные соглашения всем СНТ;

в тех СНТ, где была необходимость, установили дополнительные емкости для сбора ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.