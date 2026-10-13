Более половины домов Подмосковья перешли на голосование в ГИС ЖКХ

Собственники более 24 тыс. многоквартирных домов Московской области приняли решение проводить заочные голосования через ГИС ЖКХ. Это более 51% домов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области расположено более 47 тыс. многоквартирных домов, которые обслуживают более 800 управляющих компаний. Собственники более 24 тыс. домов решили перейти на заочное голосование через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства — ГИС ЖКХ.

«Продолжаем работу по переходу на электронное голосование собственников. К нему ежедневно присоединяется все больше жителей региона. У нас уже есть положительные примеры с участием председателей домов. Рассчитываем на продолжение работы в этом направлении и получение обратной связи», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По доле площади многоквартирных домов, перешедших на электронный формат, лидируют Лотошино — более 81%, Шатура — более 78%, Можайск — более 73%, Павлово-Посадский округ и Реутов — более 70% каждый. Далее идут Балашиха — более 68%, Истра — более 66% и Мытищи — более 65%.

Система позволяет сделать голосование прозрачнее, исключить подделку протоколов и упростить сбор бюллетеней. На электронных собраниях собственники могут решать вопросы содержания общего имущества, выбора управляющей компании, утверждения ремонтных работ, а также выбора председателя и членов совета дома для оперативного взаимодействия с управляющей компанией и другие вопросы.

Участвовать в голосовании можно дистанционно в любое время через мобильные приложения ГИС ЖКХ и портал госуслуг.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.