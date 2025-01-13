Более чем в 130 МКД Подмосковья устранили засор канализации за праздничные дни

За прошедшие праздники, с 29 декабря по 8 января, представители управляющих организаций устранили засор в общедомовой системе водоотведения более чем в 130 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Состояние инженерных систем в многоквартирном доме — основа комфортной жизни жильцов и соблюдения санитарных норм.

Управляющая компания обязана регулярно проверять канализацию, находить её слабые места и при необходимости устранять засоры.

Основные причины засоров:

неправильная утилизация отходов: выброшенные остатки пищи, влажные салфетки и другие предметы, не предназначенные для слива, приводят к образованию пробок;

износ труб: со временем трубы могут износиться и терять свою проходимость.

Последствия:

затопления в подвалах и на первых этажах;

появление неприятных запахов.

Если заметили признаки засора или затруднения в отводе воды, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.