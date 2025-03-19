Более чем в 110 подъездах Подмосковья отремонтировали напольное покрытие в феврале

В прошлом месяце жители Подмосковья обращались в региональную Единую диспетчерскую службу с просьбой отремонтировать конструкции полов, ступеней и лестниц в подъезде. Так, при содействии инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области специалисты управляющих организаций провели ремонт данных элементов более чем в 110 подъездах МКД за февраль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восстановление конструкций полов, ступеней и лестниц в подъездах — важная задача для поддержания безопасности и комфорта жителей в многоквартирном доме.

В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда, существуют четкие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования.

Управляющие организации обязаны следить за их чистотой, устранять повреждения по мере выявления и восстанавливать защитно-отделочные покрытия.

При обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и напольного покрытия в подъездах необходимо обращаться в свою управляющую организацию. В случае, если она не реагирует на обращения — сообщайте в территориальный отдел Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.