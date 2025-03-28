Более 9,7 тыс «глаз» есть у подмосковного ИИ-контролера по поиску бродячих животных

К ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных подключено уже свыше 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Мы продолжаем внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на улицах Подмосковья. Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтролер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы «Безопасный регион». Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.

«Точность определения собак в рамках ИИ-проекта достигает 96%», — добавила Надежда Куртяник.

Разработкой ИИ-решения занимается подведомственная министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «МАКСИМУМ».

Проект запущен совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.