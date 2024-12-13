Более 93 млрд рублей направят на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье

В Мособлдуме прошел круглый стол, в ходе которого подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры в Московской области в 2024 году. Госпрограммой по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрена модернизация 992 объектов теплоснабжения на общую сумму 93,6 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев напомнил, что комитетом было проведено 6 открытых трибун, чтобы ознакомить жителей Московской области с планами по модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти трибуны проходили в Кашире, Солнечногорске, Подольске, Воскресенске, Электростали и Пушкино. Всего было охвачено 40 городских округов.

«В ходе часа правительства в Мособлдуме поступило предложение продолжить этот формат. Также председатель Московской областной думы Игорь Юрьевич Брынцалов поручил продолжить работу в этом направлении. В этом году мы будем работать немного по-другому, опираясь на конкретные сигналы», — отметил Гаджиев.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов рассказал об объектах водоснабжения.

В этом году было открыто 32 объекта, еще до конца года планируется открыть 31.

Всего программа на 5 лет включает порядка 500 мероприятий.

Основные муниципалитеты, участвовавшие в программе в этом году, — это Балашиха, Богородский, Воскресенск, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Мытищи, Руза, Солнечногорск и Талдом.

«В целом эти мероприятия охватят порядка 130 тысяч жителей», — отметил Черепанов.

Заместитель министра энергетики Московской области Семен Галицкий рассказал, что госпрограммой по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрена модернизация 992 объектов теплоснабжения на общую сумму 93,6 млрд. рублей.

Это, в частности, 344 котельных. Также строительство и реконструкция инженерных сетей.

В 2024 году реализуется 165 краткосрочных объектов со сроками сдачи в этом году на 12 млрд. рублей.

За ближайшие 5 лет планируется полностью обновить износ инженерных сетей и реконструировать, либо вывести из строя старое и построить новое.

В ходе круглого стола у участников была возможность высказать свои предложения и задать вопросы.

Председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко отметила такую проблему, как использование влажных салфеток и других нерастворимых материалов, поскольку они оказывают негативное влияние на работу систем. Она также призвала к совместным действиям для повышения уровня осведомленности жителей о правильном использовании сантехнических устройств.

Кроме того, предложено обсудить возможность изменения порядка оплаты услуг отопления. «Мы должны рассмотреть вопрос о том, чтобы дать жителям возможность самостоятельно определяться с оплатой. Есть запросы от муниципалитетов, где жители проводят собрания, просят принять решение о расчете по факту, если установлен общедомовой прибор учета», — сказала Тыщенко.

Руководитель муниципального отделения ассоциации председателей советов МКД Московской области в Сергиево-Посадском городском округе Елена Кеопанич обозначила такую проблему. Когда проводятся работы по капитальному ремонту и замене электрооборудования в многоквартирных домах, часто снимают пломбы с индивидуальных приборов учета. Если жители обращаются в Мосэнергосбыт, им предлагают платную опломбировку как повторную процедуру. В смету на капитальный ремонт эти расходы не включены. Существует правовая неопределенность, и данное требование является дополнительной финансовой нагрузкой на владельцев квартир.

Заместитель руководителя муниципального отделения ассоциации председателей советов МКД Московской области в г. о. Химки Андрей Обысов обратил внимание на вопрос готовности газовой инфраструктуры к зимнему сезону. Вопросы подготовки домов к зиме не могут быть решены без учета состояния газовых сетей. Есть дома, где газовые колонки и водонагреватели находятся в ванных комнатах. И существует проблема замены газовых внутридомовых труб.

Это связано с тем, что законодательство изменилось, и теперь установка газоиспользующего оборудования в ванных комнатах запрещена. Но данное оборудование нужно менять. «Нужно создать рабочую группу по изучению этого вопроса», — сказал Обысов.

Руководитель муниципального отделения ассоциации председателей советов МКД Московской области в г. о. Электросталь Светлана Жилина обратилась с вопросом о паспортах готовности МКД.

«Ранее ассоциация принимала участие в проверках с Госжилинспекцией, но за последние пару лет эта практика изменилась. Ассоциация вынуждена самостоятельно запрашивать доступ к домам для проверки. Есть добросовестные управляющие компании, которые пускают нас для проверки, а есть и те, которые всячески этому противятся, что создает проблемы. Пожелание заключается в том, чтобы мы смогли работать вместе и помогать друг другу на благо жителей», — отметила Жилина.

В ходе обсуждения поступали также вопросы по темам взаимодействия с ресурсоснабжающими компаниями, по показателям счетчиков и ряд других.

Подводя итоги заседания, Гаджиев отметил, что все прозвучавшие вопросы будут проработаны и профильными ведомствами будут подготовлены ответы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.