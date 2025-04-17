Более 900 коммунальщиков Подмосковья вышли на областной субботник

К региональному субботнику в рамках месяца чистоты присоединились сотрудники подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Коммунальных систем Московской области. Так, на уборку вышли более 900 коммунальщиков региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Наши подведомственные организации и ресурсоснабжающие предприятия ежегодно принимают участие в субботниках. Это уже стало традицией для сотрудников. В этом году как руководящий состав, так и рядовые специалисты привели в соответствие более 100 объектов коммунальной инфраструктуры и территорий, прилегающих к очистным сооружениям, водозаборным узлам и канализационным насосным станциям. Работы продолжатся во всех округах до конца апреля», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

918 специалистов коммунальных систем Московской области провели уборочные работы в:

Орехово-Зуевском;

Павлово-Посадском;

Шатуре;

Электростали.

В каждом округе субботники прошли с учетом местных особенностей. Так, проведены работы по подбору мусора, ремонту и покраске ограждений, обустройству клумб и газонов, опиловке кустарников и деревьев, а также посадке растений.

Во второй половине месяца чистоты специалисты продолжат работы в Орехово-Зуевском городском округе, а также присоединятся к субботникам на территории Лосино-Петровского, Богородского и Егорьевска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.