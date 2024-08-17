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Более 90% жилых домов в Москве получили горячую воду после отключения

В более 90% жилых домов возобновили подачу горячей воды после проведения гидравлических испытаний, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону уже подходят к концу.

«На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение, — Петр Бирюков.

Он отметил, что поступление горячей воды после профилактики возобновится в более чем 64 тыс. зданий, в том числе в 32 тыс. жилых домов.

К предстоящему отопительному сезону в столице подготовят более 74 тыс. зданий, в том числе более 34 тыс. жилых домов. Работы будут завершены до 25 августа.

По словам главы комплекса городского хозяйства, проведены гидравлические испытания на более 8,8 тыс. км магистральных тепловых сетей, выполнены ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 5,8 тыс. км.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты организовали перекладку трубопроводов с применением современных технологий.