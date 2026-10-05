Воробьев: переоборудование техники для зимы должно закончиться до 15 ноября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов обсудил подготовку дорожных служб к зиме. Он отметил, что переоборудование техники для зимнего содержания дорог должно закончиться до 15 ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Базовые условия — это, конечно, техника на ходу, кадры, запасы противогололедных материалов. У нас свыше 14 тыс. км региональных дорог — это серьезный объем содержания, поэтому и силы „Мосавтодора“, и коммерческие организации должны быть в полной готовности. Переоборудование техники для зимнего содержания дорог должно завершиться до 15 ноября», — подчеркнул губернатор.

В автопарке Московской области появились 11 новых комбинированных дорожных машин (КДМ). Четыре из них получит Домодедово, еще столько же Руза. По одной машине отправят в Щелково, Клин и Коломну.

Об уровне готовности техники

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что готовность техники у коммерческих организаций дошла до отметки 96%, а в производственных комплексах составляет 86%. Грядущей зимой организован пилот — приобретены пять КДМ со вторым боковым отвалом.

Пока машинам необходимо возвращаться для расчистки обочины. Новые смогут убирать за один заход не только дорогу, но и обочину, подчеркнул региональный министр.

«Фактически, мы ожидаем эффект снижения перепробега, также это позволит экономить топливо и рабочее время водителя. По итогам пилота примем решение о распространении технологии на всю сеть „Мосавтодора“ (при успешной эксплуатации дооборудуют 78 КДМ). Готовность персонала на сегодняшний день составляет 80%», — добавил Сибатулин.

Средства малой механизации готовы полностью. Речь идет о ручных роторах, щетках, роторах для тракторов, погрузчиков, а также пескоразбрасывателях — суммарно 658 единицах. 118 из них входят в новый резерв. Его планируют распределить по всем производственным комплексам.

Создано 55% запаса противогололедных материалов. Его хватит до февраля следующего года. Остальное собираются передать до 30 ноября.

Изменения в работе дорожных служб с учетом опыта прошлой зимы

Сибатулин также рассказал, как поменяется функционирование дорожных служб с учетом опыта прошлой зимы. Например, некоторые фуры застревали во время подъемов и перекрывали дорогу.

До этого пробку отыскивали с помощью карт. Затем камеры «Безопасного региона» помогали определить причину, и только после этого на место отправлялся эвакуатор.

Грядущей зимой на проблемных участках будут дежурить эвакуаторы и самосвалы. Таких мест в прошлый раз было 42. В результате период реагирования уменьшится с двух-трех часов до 20-30 минут. Также до конца этого месяца в подобных местах разместят предупреждающие знаки и ящики с песком.

Как организуют движение в жилых комплексах

Особое внимание собираются уделить организации движения в ЖК, чтобы в зимнее время года у автобусов и техники для уборки снега была возможность без помех проезжать по внутренним улицам. Во время прошлой зимы в 12 жилых комплексах организовывали работу по одному алгоритму. Там размещали знаки «Остановка, стоянка запрещена», добавляли камеры «Безопасного региона» для обнаружения нарушений парковки и эвакуировали машины.

В соответствии с пилотным проектом в г. о. Люберцы собираются разместить 17 гибридных камер. Они одновременно будут следить за платными парковками, соблюдением запрещающих знаков и оставлением машин на остановках.

В январе в цифровую систему региона добавили все три тыс. километров тротуаров.

По словам Сибатулина, проблема была в том, что заметен был лишь участок дороги, но не тротуар. Благодаря оцифровке удалось добиться того, что тротуары привязаны к каждой дороге. Есть возможность следить за их состоянием.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавил, что нужно следить и за дорожными рабочими. Цифровая система дает возможность предоставлять задания. Также в ней есть маршрут движения. Помимо этого, местонахождение рабочего определяется в автоматическом формате.

В России реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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