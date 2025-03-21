Более 800 специалистов горхозяйства привлекли в МБУ и УО Подмосковья в 2025 году
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активную работу по подбору персонала для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций.
Эффективное функционирование сферы ЖКХ невозможно без наличия квалифицированных специалистов. Именно поэтому процесс подбора новых кадров имеет стратегическое значение для отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Так, с начала текущего года министерством было привлечено более 800 новых специалистов.
В ряды коммунальных служб вступили:
- дворники;
- машинисты;
- водители;
- электромонтеры.
Они трудятся в МБУ городских округов — Серпухов, Сергиев Посад, Истра, а также в управляющих организациях — Орехово-Зуево, Пушкинском и Черноголовке.
За последнюю неделю в отрасль трудоустроено свыше 70 человек.
Основная задача заключается в покрытии текущих потребностей в кадрах, а также в укреплении рабочих направлений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.