Более 800 специалистов горхозяйства привлекли в МБУ и УО Подмосковья в 2025 году

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активную работу по подбору персонала для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций. Эффективное функционирование сферы ЖКХ невозможно без наличия квалифицированных специалистов. Именно поэтому процесс подбора новых кадров имеет стратегическое значение для отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, с начала текущего года министерством было привлечено более 800 новых специалистов.

В ряды коммунальных служб вступили:

дворники;

машинисты;

водители;

электромонтеры.

Они трудятся в МБУ городских округов — Серпухов, Сергиев Посад, Истра, а также в управляющих организациях — Орехово-Зуево, Пушкинском и Черноголовке.

За последнюю неделю в отрасль трудоустроено свыше 70 человек.

Основная задача заключается в покрытии текущих потребностей в кадрах, а также в укреплении рабочих направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.