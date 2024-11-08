Более 7,8 тыс работ по локальному ремонту кровель провели в Подмосковье в 2024 году

Из-за осадков, перепадов температур и ветровых нагрузок кровельное покрытие может повреждаться. Поэтому управляющие компании должны проводить регулярный осмотр, выявлять нарушения и при необходимости своевременно ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, с начала года специалисты коммунальных служб Подмосковья выполнили более 7,8 тыс. работ по ремонту кровельного покрытия в многоквартирных домах под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителям Московской области напоминаем, если в вашем многоквартирном доме возникла неисправность кровельного покрытия — следует обратиться в свою управляющую компанию или сообщить об этом в единую диспетчерскую службу Московской области на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.