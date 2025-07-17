Умерла одна из жертв подростка-маньяка с молотком из Подмосковья
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Скончалась 13-летняя Анастасия, которая получила удары молотком от 16-летнего неадекватного парня в Подмосковье. Травмы, которые она получила, оказались слишком серьезными, сообщает Baza.
Инцидент произошел 11 июля рядом с СНТ «Рось-Борисово» в Домодедове. Две девочки катались в лесу на велосипеде, когда неадекватный парень начал бить их молотком. 16-летней жертве удалось сбежать и рассказать обо всем родителям.
Напавшим на детей оказался их сверстник — 16-летний Адонис. Парень признался, что совершил преступление из-за ненависти к женщинам. При этом причину возникновения таких чувств он не назвал. Отцом парня оказался известный ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда Марко Т.
До этого подростку-маньяку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Теперь его могут переквалифицировать.