Умерла одна из жертв подростка-маньяка с молотком из Подмосковья

Умерла одна из девочек, на которых в Подмосковье напал школьник с молотком

Скончалась 13-летняя Анастасия, которая получила удары молотком от 16-летнего неадекватного парня в Подмосковье. Травмы, которые она получила, оказались слишком серьезными, сообщает Baza .

Инцидент произошел 11 июля рядом с СНТ «Рось-Борисово» в Домодедове. Две девочки катались в лесу на велосипеде, когда неадекватный парень начал бить их молотком. 16-летней жертве удалось сбежать и рассказать обо всем родителям.

Напавшим на детей оказался их сверстник — 16-летний Адонис. Парень признался, что совершил преступление из-за ненависти к женщинам. При этом причину возникновения таких чувств он не назвал. Отцом парня оказался известный ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда Марко Т.

До этого подростку-маньяку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Теперь его могут переквалифицировать.