Более 700 онлайн-заявок на подготовку техпаспорта помещения подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали более 700 онлайн-заявлений на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Другое», а также в мобильном приложении Добродел. Для подачи заявления потребуется: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, подтверждающий право собственности.

Обновление технических данных необходимо при перепланировке или переустройстве помещения, а именно, после переноса коммуникаций, замены труб, смещения окон или проемов, изменения поэтажного плана и переноса перегородки.

Услуга предоставляется платно. Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости. Технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.