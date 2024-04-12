Более 700 крыш жилых домов капитально отремонтируют в столице

В 2024 году капитально отремонтируют свыше 700 крыш столичных многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные», — сказал вице-мэр.

По его словам, больше всего крыш планируется отремонтировать в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) округах мегаполиса.

Бирюков пояснил, что в перечень работ по кровлям входит полная замена покрытия, а еще ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания крыши к фронтонам и карнизам.

Как добавил заммэра, ремонт на крышах столичных домов — это сезонные работы, которые можно проводить только при плюсовой температуре. Сначала рабочие снимут старую гидроизоляцию и рубероид. Под ними располагается армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, то ее частично отливают заново, также могут полностью поменять. Затем рабочие укладывают полимерно-битумный материал, который позволяет выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши на домах можно менять круглый год. В ходе ремонтных работ специалисты заменяют покрытие оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что увеличивает энергоэффективность дома.

По словам Бирюкова, городская программа капремонта является одной из самых масштабных в РФ и в мире. В проект включено свыше 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м. С 2015 года по программе в Москве выполнен ремонт свыше 8 тыс. крыш.