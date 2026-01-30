Более 700 контейнерных площадок модернизировано в Подмосковье за 2025 год

На территории Московской области Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору ежегодно реализуется программа по модернизации контейнерных площадок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Подольске модернизировано — 69 площадок, в Истре — 57, в Красногорске — 50, в Чехове — 47, в Ленинском — 46.

«В 2025 году совместно с муниципалитетами мы провели большую работу в этом направлении. Задача на этот год — сделать систему сбора отходов еще более удобной и технологичной. Для этого вместе с муниципалитетами обновим более 700 КП и отдельно займемся подъездами к ним, чтобы мусоровозам было проще работать. В феврале начнем оформлять все документы и закупать материалы, а весной приступим к строительству специального покрытия перед КП», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко

Больше всего КП в 2026 году будет модернизировано в следующих округах:

Люберцы — 59 площадок

Красногорск — 53 площадки

Химки — 51 площадка

Мытищи — 47 площадок

Балашиха — 43 площадки

Также в плане обустроить порядка 200 подходов/подъездов к контейнерным площадкам, в первую очередь в Раменском округе, Домодедово, Дмитровском и Солнечногорском округах, а также в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.