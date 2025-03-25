Более 70 занятий по электробезопасности проведут для школьников Подмосковья весной

С 3 марта по 25 апреля специалисты «Мособлэнерго» планируют провести более 70 занятий по электробезопасности для учащихся образовательных учреждений Подмосковья. В целях профилактики детского электротравматизма сотрудниками каждого производственного отделения компании будет проведено по два интерактивных урока для учеников 4-7-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Ожидается, что занятия посетят около полутора тысяч школьников региона.

В начале марта открытые уроки уже были проведены для 74 учащихся 5-х классов в МБОУ «Лицей 4» и для 26 учеников 5-го класса в средней общеобразовательной школе № 3 Чехова. Занятия под девизом: «Электричество — не игрушка!» также состоялись в средней общеобразовательной школе № 11 Сергиева Посада и средней общеобразовательной школе № 2 Мытищ.

Уроки были посвящены вопросам электробезопасности и энергосбережения. Ребятам были продемонстрированы презентации и видеоролики, в интерактивной форме были изучены предупреждающие знаки и средства индивидуальной защиты. Дети активно принимали участие в разговоре, задавали интересующие вопросы и выполняли задания энергетиков. В конце урока учащиеся получили раскраски и плакаты, которые в дальнейшем будут использовать для закрепления полученной информации.

Уроки электробезопасности проводятся «Мособлэнерго» с 2013 года. Ежегодно весной и осенью занятия посещают свыше трех тысяч учащихся разных образовательных учреждений Московской области. Мероприятия направлены на повышение осведомленности юных жителей Подмосковья о правилах безопасного обращения с электричеством. Программа занятий включает в себя лекции, демонстрации и практические занятия, в ходе которых дети узнают об основных принципах работы электрических сетей, правилах поведения вблизи энергообъектов, а также о мерах первой помощи при поражении электрическим током. Особое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев, связанных с нахождением вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.