Более 70 председателей МКД поучаствовали в выездной администрации в Щелкове
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Пятая кустовая выездная администрация состоялась на территории городского округа Щелково. На одной площадке обсудить актуальные темы сферы ЖКХ собрались более 70 председателей советов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В рамках прямого диалога жители смогли задать все интересующие вопросы инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также профильным сотрудникам администраций.
В мероприятии приняли участие председатели советов МКД из:
- Фрязино;
- Черноголовки;
- Лосино-Петровского;
- Богородского;
- Щёлково;
- Звездного Городка.
Инспекторский состав в ходе выездной администрации принял 10 заявителей:
- так, житель из Фрязино обратился с вопросом о применении льгот при начислений платы за ЖКУ;
- заявитель из Черноголовки запросил информацию о графике уборки мест общего пользования и дворовой территории;
- житель Богородского округа попросил установить систему водоотведения во дворе в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
Традиционно одной из волнующих жителей тем стал процесс смены управляющей организации. Сотрудники ведомства провели обучающий инструктаж по проведению электронного голосования в системе ГИС ЖКХ и рассказали о его достоинствах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.