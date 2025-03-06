Более 70 председателей МКД поучаствовали в выездной администрации в Щелкове

Пятая кустовая выездная администрация состоялась на территории городского округа Щелково. На одной площадке обсудить актуальные темы сферы ЖКХ собрались более 70 председателей советов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках прямого диалога жители смогли задать все интересующие вопросы инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также профильным сотрудникам администраций.

В мероприятии приняли участие председатели советов МКД из:

Фрязино;

Черноголовки;

Лосино-Петровского;

Богородского;

Щёлково;

Звездного Городка.

Инспекторский состав в ходе выездной администрации принял 10 заявителей:

так, житель из Фрязино обратился с вопросом о применении льгот при начислений платы за ЖКУ;

заявитель из Черноголовки запросил информацию о графике уборки мест общего пользования и дворовой территории;

житель Богородского округа попросил установить систему водоотведения во дворе в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Традиционно одной из волнующих жителей тем стал процесс смены управляющей организации. Сотрудники ведомства провели обучающий инструктаж по проведению электронного голосования в системе ГИС ЖКХ и рассказали о его достоинствах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.