Более 70 единиц техники и 450 человек убирают территории Ленинского округа летом

Около 200 сотрудников муниципального учреждения «Благоустройство» задействованы в работе по содержанию общественных пространств Ленинского округа в летнем режиме. Кроме того, еще 250 человек предприятие привлекло дополнительно. Территорию также будут обслуживать свыше 70 единиц техники, включая тракторы, мини-погрузчики и машины для полива. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вопрос благоустройства и стандартов содержания территорий городских округов в летний период стал центральным в ходе еженедельного совещания под руководством Губернатора Московской области в режиме ВКС. Совместно с нашими жителями мы определили несколько локаций, где создадим новые комфортные зоны отдыха в этом сезоне. Но не менее важно поддерживать в чистоте и надлежащем техническом состоянии действующие объекты — детские и спортивные площадки, газоны и клумбы, фонтаны и другие объекты благоустройства», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В 2025 году планируется обустроить три новых территории для отдыха жителей: набережную Нижнего Ащеринского пруда и сквер между домами 43 и 45 — в поселке Развилка, а также сквер в поселке Измайлово.

«В этих локациях обновим дорожно-тропиночную сеть, проведем освещение, видеонаблюдение, установим скамейки и другие элементы благоустройства, выполним дополнительное озеленение», — уточнил начальник отдела благоустройства администрации муниципалитета Михаил Лосев.

Кроме того, в Ленинском округе в этом году проработают вопрос проведения дополнительного благоустройства в Тимоховском парке и создания «Патриотической Аллеи» в ЖК «Пригород Лесное», модернизируют 6 детских площадок, а в рамках программы комплексного благоустройства приведут в порядок 16 дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.