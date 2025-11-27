Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:18

Более 7 тыс тонн стекла отправлено на переработку КПО в Коломне с начала года

С января текущего года комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна отправил на переработку свыше 7 тыс. тонн стекла. К слову, тонна утилизированного стекла экономит порядка 650 кг песка, 186 кг соды и около 200 кг известняка, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Процесс сортировки стекла на комплексе осуществляется путем ручного отделения стекла от других фракций. Важно, что переработке подлежат не все виды стеклянных отходов — например, нельзя переработать оконное стекло, зеркала, абажуры, хрустальную, фарфоровую и керамическую посуду.

Все отобранное сырье, пригодное к переработке, предприятие передает партнерам-заводам.

Из переработанного стекла можно получить:

стеклянную тару для пищевых продуктов, напитков и других товаров;

строительные материалы: стеклянные блоки, плитка, фибергласс для теплоизоляции;

декоративные изделия: вазы, посуда, элементы интерьера;

переработанное стекло также используется в производстве асфальтобетона.

В ближайшем будущем КПО планирует внедрить в процесс отбора специальный оптический сепаратор, так называемую «Линию сепарации стеклобоя из компоста», что качественно улучшит показатели по проценту отбора стекла и минимизирует человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.