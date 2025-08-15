Более 66% многоквартирных домов Лыткарина готовы к отопительному сезону

В подмосковном Лыткарине продолжается активная подготовка жилищного фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. По данным на сегодняшний день, 221 многоквартирный дом, что составляет 66% от общего фонда, уже получил паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в рамках подготовки планируется привести в порядок 332 многоквартирных дома. Приемка объектов осуществляется специальной комиссией, которая проводит комплексную оценку состояния зданий. В ходе проверок особое внимание уделяется сохранности теплового контура зданий и исправности инженерных систем отопления.

Также коммунальные службы города готовят технику к зиме: проверяют и ремонтируют оборудование, обрабатывают машины от коррозии, закупают запчасти для быстрого ремонта и бесперебойной работы в холодный период.

Все запланированные работы планируется завершить в течение месяца.

На территории округа продолжаются работы по капремонту 4,5 км теплотрасс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.