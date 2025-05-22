Более 6,5 тыс заявлений на приватизацию жилья в Подмосковье подано онлайн

С начала года на региональном портале подано более 6,5 тыс. заявлений на приватизацию муниципального жилого помещения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на регпортале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью», а также в мобильном приложении «Добродел». Получить ее могут совершеннолетние жители Московской области, проживающие в жилом помещении по договору социального найма. Чтобы подать заявление, нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении было зарегистрировано несколько человек, то потребуется приложить к заявке согласие всех.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения по услуге, заявителю придет уведомление о заключении договора приватизации жилья, который автоматически регистрируется в Росреестре, а выписка из ЕГРН с новыми данными также поступит в личный кабинет на портале. Оформить приватизацию можно только один раз.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.