Более 6,5 тыс кв м проездов и парковок обновят в дер Малая Дубня Орехово-Зуева

В деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа проводятся масштабные работы по программе комплексного благоустройства дворовых территорий. Здесь будет обновлено более 6 500 кв. м проездов и парковок, порядка 1 200 кв. м тротуаров, и свыше 2 500 штук бордюров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Фактически ремонтируем не просто территорию у дома, а делаем внутридворовые проезды и парковочные пространства около 9 домов. Это более 6 500 кв. м проездов и парковок, порядка 1 200 кв. м тротуаров, и свыше 2 500 шт. бордюров. После окончания основных работ установим лавочки и урны, затем проведем и озеленение», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. В рамках программы обновят асфальтовое покрытие, тротуары, проезды, обустроят гостевые парковки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.

Сейчас продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства. От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют семь общественных территорий. Жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году. Проголосовать можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.