Более 65% теплосетей прошли проверку на надежность в Подмосковье

Специалисты протестировали более 65% имеющихся тепловых сетей. С 5 апреля начаты гидроиспытания в 57 муниципалитетах, проверено 6 948 км тепловых сетей из 10 649 км имеющихся в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе проверок было обнаружено 1 138 утечек, что на 67 больше по сравнению с показателями прошлой недели. Выполнено 2437 выездов в муниципалитеты, что на 209 больше, чем на прошлой неделе.

«Мы продолжаем активно работать над обеспечением безопасной и стабильной эксплуатации тепловых сетей, устраняя все выявленные проблемы», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Также за минувшую неделю специалистами МОС АВС было поставлено на контроль 279 технологических нарушений. По холодному водоснабжению число сбоев снизилось по сравнению с прошлым (недельным) периодом на 4%.

«С начала года специалисты МОС АВС выполнили 4 809 выездов в муниципалитеты региона. Наша цель — обеспечить надежность и стабильность коммунальных услуг для жителей региона», — отметил Антон Велиховский.

За прошедшую неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 254 выезда в муниципальные образования, устраняя выявленные нарушения и проводя необходимые профилактические работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.