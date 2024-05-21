Более 600 навалов мусора устранено в Подмосковье на прошлой неделе

Круглый год содержание контейнерных площадок остается под контролем инспекторов ГУСТ Московской области, однако в теплый сезон, период дачного и загородного отдыха, чистоте прилегающих к ним территорий уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба ведомства.

Порядок складывается из нескольких факторов. Во-первых, объем бункеров рассчитан, исходя из количества проживающих в населенном пункте или многоквартирном доме. Во-вторых, жители не оставляют отходы рядом с контейнерами, и, в-третьих, соблюдается график вывоза и уборки.

Так, на прошедшей неделе коммунальные службы устранили около 600 навалов вблизи КП. Например, привели в надлежащее состояние 167 локаций в Ленинском городском округе, среди которых площадки в деревне Жабкино, ул. Центральная, д. 11А, деревне Андреевское, ул. Свердлова, д. 30, и по другим адресам.

В Одинцовском округе за неделю очистили более 100 объектов. Уборку провели на прилегающей к КП территории по ул. Фасадная, д. 9, 11, в Немчиновке на ул. Связистов, д. 4, 6, на ул. Чистяковой, д. 72 А, 78, 80, и др.

В ведомстве уточнили, что мониторинг содержания контейнерных площадок продолжится в течение сезона. Жителям стоит также соблюдать чистоту. В ведомстве напомнили, что за сброс мусора в неположенных местах грозят серьезные штрафы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.