Более 60 тыс работ по ремонту систем отопления провели УК Подмосковья

С начала года специалисты управляющих организаций Московской области только по обращениям в единую диспетчерскую службу региона осуществили более 60 тыс. ремонтных работ, связанных с восстановлением тепла в домах и квартирах жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Порядка 86% всех работ выполнены планово, среди них:

обеспечение функционирования системы отопления в квартире или доме;

изоляция стояков трубопроводов системы отопления;

восстановление теплоснабжения по постоянной схеме;

спуск воздуха для равномерного прогрева отопительного прибора в жилом помещении;

установление нормативной температуры воздуха в помещениях дома;

устранение шума от работы отопительного оборудования.

Еще 14% решенных заявок были связаны с ликвидацией течей стояков и трубопроводов, а также запорной арматуры системы отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.