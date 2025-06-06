Более 60 дел в области жилищного надзора рассмотрено в Подмосковье за неделю

Руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за неделю рассмотрено 63 дела об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые темы:

содержание жилфонда;

работа лифтового оборудования;

содержание газового оборудования МКД;

перепланировка и переоборудование общедомового имущества МКД;

качество предоставления коммунальных услуг.

Окончательное решение вынесено по 52 административным делам, 11 дел отложены. В итоге общая сумма наложенных штрафов составила более 2 млн. руб. Предупреждения были объявлены в качестве наказания по 17 административным делам. Отметим, что в прошлом месяце рассмотрели всего 15 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля.

Управляющим организациям по итогам контрольно-надзорных мероприятий выданы предписания. Специалистам предстоит устранить все выявленные нарушения в установленные сроки, по истечении которых инспекторы проведут проверку исполнения предписания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.