Более 6 тыс заявлений подали в Подмосковье на получение выплаты взамен земельного участка

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 6 тысяч заявлений на оформление выплаты многодетной семье взамен земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Подать заявление могут многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельный участок. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на региональном портале.

Решение поступит в личный кабинет на портале в течение 15 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.