Более 57 млн рублей выплатили жителям Подмосковья по социальному контракту

Социальный контракт — одна из важных мер поддержки для жителей Подмосковья. Такая поддержка помогает в преодолении трудной жизненной ситуации семьям, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума. Выплата по социальному контракту направляется для помощи начинающим предпринимателям, которые стремятся реализовать свои идеи и запустить новые проекты в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В этом году жители Подмосковья заключили уже свыше 300 социальных контрактов. Многие из них уже реализовали свои проекты, а кто-то только на первоначальном этапе. Эти контракты предоставляют не только финансовую поддержку, но и возможность получить консультации и обучение по основам ведения бизнеса. Это особенно важно для тех, кто впервые сталкивается с предпринимательской деятельностью», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Общая сумма выплат на эту меру поддержки с начала года составила более 57 млн рублей. Размер выплаты по социальному контракту для ведения бизнеса может достигать 350 тыс. рублей, для развития личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения — в этом году 21 039 рублей.

Так, благодаря социальному контракту в Солнечногорске открыла свои двери оленья ферма «Сенежский олень». Многодетная мама Лариса обратилась в соцзащиту с необычным бизнес-планом еще в конце того года, а после получения положительного решения по социальному контракту сразу приступила к развитию фермы. Теперь на ферме есть нарты, якутский национальный костюм и северные олени.

«У меня в планах проведение экскурсий на ферме, где посетители смогут не только посмотреть на северных и пятнистых оленей, но и поучаствовать в кормлении животных, узнать больше о культуре коренных народов, которые традиционно занимаются разведением оленей, а также проводить катания на санях и фотосессии с оленями», — рассказывает Лариса.

Узнать больше о социальном контракте и подать заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.