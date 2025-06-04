Более 55 тыс раз воспользовались жители Подмосковья онлайн-услугой по компенсации за ЖКУ

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 55 тысяч заявлений на услугу по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Получить ее могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области, например, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и др. льготники. Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 7 рабочих дней.

К услуге подключили умный сервис, который автоматически проверяет, подавал ли ранее пользователь онлайн-заявление.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.