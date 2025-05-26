Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:44

Более 50 управляющим организациям Подмосковья выдали лицензию на управление МКД

С начала года управляющим организациям Подмосковья министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области предоставлено 54 лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензия выдается на 5 лет после проведения проверки и получения положительного заключения лицензионной комиссией.

Для получения документа УО необходимо соответствовать ряду критериев:

наличие госрегистрации ЮЛ или ИП на территории РФ;

отсутствие схожести фирменного наименования с УО, которой ранее уже была выдана лицензия;

отсутствие в ЕФРСБ информации о банкротстве ЮЛ, которое управляло МКД и должностными лицами и/или учредителями которого являлись должностные лица и/или учредители соискателя лицензии, в течение 3 лет, предшествующих дате обращения за лицензией;

отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее предоставленной соискателю лицензии;

отсутствие факта привлечения к административной ответственности соискателя лицензии за грубое нарушение лицензионных требований в течение 3 лет, предшествующих дате получения лицензии.

Требования к генеральному директору УО:

Наличие квалификационного аттестата;

Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (применимо и для учредителя).

Подать заявление о предоставлении лицензии можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.