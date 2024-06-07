Более 5 тыс покрышек собрали в Подмосковье по итогам акции «Сдай шины на «Мегабак»

В Подмосковье завершилась ежегодная экологическая акция «Сдай шины на «Мегабак». Было собрано более 5 тыс. автопокрышек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В этом году в рамках акции собрано более 5 тыс. куб. метров старых шин, это равноценно полному комплекту колес для порядка 10 тыс. автомобилей. С каждым годом акция собирает все больше активных участников. Такая динамика роста говорит о том, что мы эффективно реализуем задачу по привлечению внимания жителей Подмосковья к теме возвращения ресурсов во вторичный оборот» — сообщил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

В традиционном фотоконкурсе приняли участие более 70 человек. Согласно правилам, необходимо сделать фото с шинами в любом из указанных пунктов приема вторсырья в списке адресов на сайте мегабак.рф и разместить фотографию в социальной сети Вконтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Авторам самых креативных снимков — сертификаты на покупку новых шин. В этот раз в акции сразу 7 победителей.

«В этом году акция «Сдай шину на Мегабак» длилась с 1 апреля до 15 мая, еще две недели подводились итоги. Конкурсантов было настолько много, что выбор победителей был очень тяжелым. Настолько наши жители откликаются!», — рассказала Лилия Белова, председатель региональной ассоциации по обращению с ТКО.

Всего в Московской области функционирует 59 площадок в 51 городском округе. Помимо автопокрышек можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.