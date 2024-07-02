Более 5 тыс навалов мусора на контейнерных площадках устранили в Подмосковье за июнь

Подмосковные инспекторы ежедневно контролируют процесс уборки и работы мусоровозов через систему «Безопасный регион» и отслеживают загруженные адреса через чат-бот ТКО, чтобы контейнерные площадки содержались в чистоте. Так, за июнь специалисты выявили и устранили 5 752 скоплений мусора на прилегающих к КП территориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Регулярный вывоз отходов позволяет избежать переполнения контейнеров, что может привести к появлению неприятного запаха и привлечь грызунов и насекомых.

«Наши инспекторы непрерывно контролируют процесс уборки отходов через систему «Безопасный регион», кроме того, отслеживают загруженные адреса с помощью чат-бота ТКО, фиксируя местоположение с наибольшим количеством жалоб. При выявлении дефицита тары на контейнерных площадках мы увеличиваем количество баков на них. Также иногда жители намеренно не используют тару, а выбрасывают мусор рядом с ней, в таком случае мы активизируем работу МБУ по содержанию КП», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество нарушений устранили в городских округах Ленинский, Чехов и Истра.

Водителям необходимо соблюдать правила парковки и не оставлять свои автомобили вблизи контейнерной площадки, чтобы не затруднять движение спецтехники. В случае несоблюдения правил, транспортное средство будет эвакуировано, а владельцу выпишут административное постановление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.