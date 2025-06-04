Более 5 тыс емкостей для отходов установили в Подмосковье с начала весны

С начала марта на территории Московской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами установили 5 119 дополнительных баков и бункеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, контейнеры появились в:

Рузский РО — 1 697;

Сергиево-Посадский РО — 1 371;

Каширский РО — 1 097;

«МСК-НТ» — 433;

«ЭкоЛайн-Воскресенск» — 220;

Хартия — 217;

«ЭкоПромСервис» — 84.

«С учетом увеличения числа дачников в весенне-летний период важно, чтобы в муниципалитетах было достаточное количество тары для отходов. Недостаток баков и бункеров, в свою очередь, может привести к образованию несанкционированных навалов. Поэтому мы работаем в проактивном режиме», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Все устанавливаемые контейнеры соответствуют строгим санитарным нормам. Они оснащены крышками, которые предотвращают распространение отходов, а также защищают от доступа птиц и животных.

Тип накопителя, установленный на площадку, определялся исходя из условий и нужд конкретной местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.