Более 5 тыс емкостей для отходов установили в Подмосковье с начала весны
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С начала марта на территории Московской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами установили 5 119 дополнительных баков и бункеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, контейнеры появились в:
- Рузский РО — 1 697;
- Сергиево-Посадский РО — 1 371;
- Каширский РО — 1 097;
- «МСК-НТ» — 433;
- «ЭкоЛайн-Воскресенск» — 220;
- Хартия — 217;
- «ЭкоПромСервис» — 84.
«С учетом увеличения числа дачников в весенне-летний период важно, чтобы в муниципалитетах было достаточное количество тары для отходов. Недостаток баков и бункеров, в свою очередь, может привести к образованию несанкционированных навалов. Поэтому мы работаем в проактивном режиме», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Все устанавливаемые контейнеры соответствуют строгим санитарным нормам. Они оснащены крышками, которые предотвращают распространение отходов, а также защищают от доступа птиц и животных.
Тип накопителя, установленный на площадку, определялся исходя из условий и нужд конкретной местности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.
«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.