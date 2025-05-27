Более 4,2 тыс камер «Безопасный регион» установили в Подмосковье с начала года

С начала в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили более 4,2 тысячи камер. Теперь их общее количество превысило 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, школами, детскими садами, игровыми площадками и другими общественными местами. С их помощью в Подмосковье следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения.

Также в подмосковные камеры «Безопасного региона» внедряют искусственный интеллект. Например, с помощью 66 тысяч камер нейросеть следит за чистотой дворовых территорий, через 9,7 тыс. камер выявляет безнадзорных животных в регионе, а 6,5 тыс. видеокамер с ИИ выявляют незаконную уличную торговлю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.