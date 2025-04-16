Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:33

Более 400 подъездных козырьков МКД Подмосковья очистили от мусора с начала года

Жители обязаны бережно относиться к своему дому и его окрестностям. Управляющие организации также несут ответственность за поддержание порядка и чистоты в подъездах и дворах. Об этом сообщает министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, с начала года специалисты коммунальных служб Московской области провели работы по очистке более чем 400 подъездных козырьков от мусора.

Например, уборка прошла в:

городском округе Коломна, на улице Гагарина, дом 9; улице Ленина, в домах № 73, 80 и 105; селе Непецино, на улице Тимохина, дом № 26;

городском округе Реутов, на улице Комсомольская, дом № 25; Юбилейном проспекте в домах № 60, 68 и 78; Транспортной улице, дом № 27;

городском округе Химки на улице Строителей, в домах № 4 и 6А; микрорайоне Подрезково на Центральной улице, дом № 4Д; улице Кирова, дом № 21; Куркинском шоссе, в домах № 7 и 12.

Для проведения работ по очистке козырька над подъездом многоквартирного дома жители могут связаться со своей управляющей организацией или обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Если УО не реагирует, жителям следует сообщить в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.