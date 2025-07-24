Более 400 метров теплотрассы заменили на участке сети в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Специалисты ведут замену важного участка теплосети протяженностью почти 800 метров в посёлке Калинина — от дома 44А до ЦТП, сообщили в пресс-службе местной администрации.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва этот участок вошёл в программу модернизации в приоритетном порядке.

«Трасса протяженностью почти 800 метров обеспечивает теплом 79 многоквартирных домов и четыре соцобъекта, имеет высокий износ — зимой 2023–2024 года только за месяц нашим специалистам приходилось устранять 13 порывов. Подрядчик уже заменил 411 метров теплотрассы. Работы в полном объёме, в том числе и восстановление благоустройства, специалисты планируют завершить к 1 сентября», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, что в 2025 году в городском округе Люберцы по программе губернатора будет капитально отремонтирована котельная на улице Воинов-Интернационалистов и построены две новые блочно-модульные котельные: на улице Заречная в Марусино; на улице Попова в Люберцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.