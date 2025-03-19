Более 40 председателей МКД стали участниками выездной администрации в Химках
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Шестая кустовая выездная администрация состоялась на территории городского округа Химки. На одной площадке обсудить актуальные темы сферы ЖКХ собрались более 40 председателей советов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В рамках прямого диалога жители смогли задать все интересующие вопросы инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также профильным сотрудникам администраций.
В мероприятии приняли участие председатели советов МКД из:
- Дубны;
- Химок;
- Талдома;
- Дмитрова;
- Долгопрудного;
- Лобни.
Инспекторский состав в ходе выездной администрации принял 10 заявителей:
- так, житель из Лобни обратился с вопросом о протечке кровли. Сотрудниками территориального отдела будет проведен инспекционный визит;
- заявитель из Дубны запросил информацию о порядке включения МКД в краткосрочную программу капремонта;
- жителю Дмитрова были даны разъяснения о включении МКД в реестр лицензий Московской области посредством ГИС ЖКХ.
Часть из вопросов была решена в ходе приема, остальные — зарегистрированы и взяты инспекторами ведомства на контроль.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.