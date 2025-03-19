Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 40 председателей МКД стали участниками выездной администрации в Химках

Шестая кустовая выездная администрация состоялась на территории городского округа Химки. На одной площадке обсудить актуальные темы сферы ЖКХ собрались более 40 председателей советов многоквартирных домов региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В рамках прямого диалога жители смогли задать все интересующие вопросы инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также профильным сотрудникам администраций.

В мероприятии приняли участие председатели советов МКД из:

Дубны;

Химок;

Талдома;

Дмитрова;

Долгопрудного;

Лобни.

Инспекторский состав в ходе выездной администрации принял 10 заявителей:

так, житель из Лобни обратился с вопросом о протечке кровли. Сотрудниками территориального отдела будет проведен инспекционный визит;

заявитель из Дубны запросил информацию о порядке включения МКД в краткосрочную программу капремонта;

жителю Дмитрова были даны разъяснения о включении МКД в реестр лицензий Московской области посредством ГИС ЖКХ.

Часть из вопросов была решена в ходе приема, остальные — зарегистрированы и взяты инспекторами ведомства на контроль.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.