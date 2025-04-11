Более 40 контейнерных площадок модернизируют в Ленинском округе в этом году

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории Ленинского городского округа в текущем году будет проведена модернизация 46 площадок для сбора мусора. Планируются работы по переносу пунктов сбора твердых коммунальных отходов, их ремонту, дополнению баками и бункерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках работ не только заменят старые контейнеры на современные, большей вместимости, но и благоустроят сами площадки. Будут установлены новые ограждения, навесы для защиты от осадков. Данная инициатива позволит не только повысить качество жизни жителей, но и создать более комфортную и благоприятную экологическую обстановку», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.

Работы уже завершены по трем адресам: город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 15, корпус 1, Петровский проезд, дом 20 и в деревне Дроздово, дом 54/1. Еще по 8 адресам работы начаты. Модернизация остальных площадок будет завершена до конца года в Видном, Молоково, Мильково, Острове, Беседах, Орлово, Мамоново, Булатниково и других населенных пунктах округа.

Мероприятия в рамках государственной региональной программы позволят минимизировать риск возникновения навалов на пунктах накопления ТКО в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.