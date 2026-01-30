Более 4 тысячи кубометра снега вывезли с понедельника в Волоколамском округе

Снегопад завершился, но работа по уборке в Волоколамском округе продолжается. Сотрудники МБУ «Центр развития „Городское хозяйство“ и „Мосавтодора“ вывезли более четырех тысяч кубометров снега с начала недели, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По всему округу во дворах, на улично-дорожной сети и в общественных пространствах задействовали более 100 работников коммунальных служб и свыше 60 единиц спецтехники. Дополнительно работают 10 машин «Мосавтодора» и более 40 сотрудников компании. Они занимаются расчисткой и вывозом снега на региональных дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта.

«Видим все обращения, связанные с уборкой снега. Все заявки передали в работу ответственным организациям, каждую обязательно отработают. Благодарю за терпение и понимание», — обратилась к жителям глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.